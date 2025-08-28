Токаеву передали спецпослание из Сьерра-Леоне

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял сегодня спецпосланника из Сьерра-Леоне и переданное им послание, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев и специальный посланник президента - министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Муса Кабба обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

Президент отметил, что Казахстан уделяет особое внимание расширению взаимодействия со странами Африканского континента.

В свою очередь Тимоти Муса Кабба выразил признательность Главе нашего государства за прием и передал специальное послание президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маады.

Собеседники подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии двусторонних отношений и углублении сотрудничества в различных областях.

Напомним, накануне король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану, его в столичном аэропорту встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла ІІ провели переговоры в узком составе. О чем они говорили в деталях, читайте здесь.

Также на днях Токаев принял спецпосланника из Конго, написал Зеленскому и поздравил народ Украины, а еще поговорил по телефону с Макроном.

