Токаев вручил орден сыну президента Таджикистана Рустаму Эмомали

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял сына президента Таджикистана Эмомали Рахмона - Рустама Эмомали, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На встрече Касым-Жомарта Токаева и Рустама Эмомали были обсуждены перспективы развития казахско-таджикского стратегического партнерства и союзничества в контексте развития межпарламентских связей.

"Глава государства высоко оценил поступательный ход развития двустороннего сотрудничества и подчеркнул важность визита Рустама Эмомали для дальнейшего укрепления взаимодействия Казахстана и Таджикистана. Спикер верхней палаты парламента Таджикистана поблагодарил главу нашего государства за теплый прием и передал слова приветствия президента Эмомали Рахмона.

Как подчеркнул Рустами Эмомали, Казахстан является надежным стратегическим партнером и союзником Таджикистана. Он поздравил главу нашего государства с 30-летием Конституции Республики Казахстан и отметил, что парламенты двух стран в конструктивном деловом ключе работают на благо наших народов",- сказано в сообщении.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия, водной отрасли и межпарламентской дипломатии. Собеседники выразили удовлетворение текущим развитием двусторонних отношений в духе дружбы и взаимной поддержки.

Кроме того, глава государства наградил Рустами Эмомали орденом "Достық" II степени за весомый вклад в углубление двустороннего стратегического партнерства

Напомним, сегодня в Астану прилетел сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона - Рустам Эмомали. Подробности визита рассказали в сенате парламента Казахстана.

Напомним, в мае текущего года для участия в саммите "Центральная Азия - Италия" в Астану прибыл Эмомали Рахмон. А в ноябре 2024 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Казахстан для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.