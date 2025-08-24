Президент Франции Эммануэль Макрон написал пост на казахском языке
Глава Франции Эммануэль Макрон рассказал подробности телефонного разговора с президентом Казахстана Ксым-Жомартом Токаева в аккаунте в X, причем сделал это на казахском языке, передает NUR.KZ.
Эммануэль Макрон опубликовал пост, в котором на казахском языке рассказал, что по телефону говорил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Мы обсудили укрепление нашего стратегического партнерства, особенно в сфере транспорта и энергетики, после моего визита в Казахстан в ноябре 2023 года и государственного визита президента Токаева во Францию в ноябре прошлого года.
Мы также обсудили международную ситуацию: войну России против Украины и продолжающиеся переговоры на Южном Кавказе", - написал Макрон.
Напомним, накануне в Акорде сообщили, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Главы государств отметили позитивную динамику двухсторонних отношений и условились работать над дальнейшим развитием торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня в канун 80-летия ООН", - поделились в Акорде.
Добавим, в июле этого года Токаев направил поздравительную телеграмму Эмманюэлю Макрону с национальным праздником Франции - Днем взятия Бастилии.
В апреле сообщалось, что французская сторона выразила готовность поддержки процедуры упрощения визового режима странами Европейского союза для граждан Казахстана.
А в ноябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в расширенном составе.
