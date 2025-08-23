Токаев поговорил по телефону с Макроном

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Главы государств отметили позитивную динамику двухсторонних отношений и условились работать над дальнейшим развитием торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня в канун 80-летия ООН", - поделились в Акорде.

Напомним, ранее сообщалось, что по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 26-27 августа Казахстан с официальным визитом посетит король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн. Ожидается, что в ходе визита в Астане состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее укрепление казахско-иорданского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

22 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Садыра Жапарова посетил с официальным визитом Кыргызскую Республику. В аэропорту его встретил президент Кыргызстана.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.