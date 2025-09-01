Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования руководству Афганистана в связи с жертвами при землетрясении, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Глава Казахстана выразил глубокие соболезнования руководству Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в этой стране", - сообщили в Акорде.

Напомним, в ночь на 1 сентября в Афганистане, на границе с Пакистаном, случилось землетрясение магнитудой 6.

В Минздраве страны сообщили о начале масштабной спасательной операции, однако из-за сложнодоступной горной местности масштабы разрушений пока оценить сложно.

Но согласно последним официальным данным, к этому часу известно, что в результате землетрясения погибли 800 человек, еще 3 тысячи человек получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на афганистанские СМИ.

Отмечается, что это не окончательные данные - спасательные операции еще продолжаются. Как пишут СМИ, официальные лица афганских министерств информируют, что дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, пострадавшей от землетрясения заблокированы оползнями.

В районе Нургуль несколько деревень оказались полностью погребены под землей, и есть вероятность, что многие сотни людей находятся под завалами. Спасатели прибыли сюда на вертолете, на нем же эвакуируют раненых.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.