"Будем решать любые вопросы как братские государства": Токаев и Жапаров сделали совместное заявление

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели брифинг для представителей СМИ.

По итогам переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступили с заявлением для прессы.

Президент Казахстана поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить Бишкек с официальным визитом и радушный прием на кыргызской земле.

По словам главы государства, в ходе седьмого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана был подробно обсужден ряд актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений. Достигнуты важные соглашения, отвечающие интересам обеих стран.

"Мы пришли к общему мнению, что как братские государства будем решать любые вопросы в духе взаимного доверия и союзничества. У нас есть и политическая воля, и стремление к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Уважаемый Садыр Нургожоевич только что рассказал о результатах сегодняшних переговоров. В первую очередь, особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей. Казахстан является одним из ключевых партнеров Кыргызстана в сферах торговли и инвестиций. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,7 млрд долларов.

Показатели за первую половину этого года также обнадеживающие. Мы заинтересованы в увеличении объема торговли до 3 млрд долларов в ближайшие 5 лет. Поэтому сегодня была подписана специальная Дорожная карта.

В целом, есть большие возможности для увеличения двустороннего товарооборота. В следующем году планируется запустить Индустриальный торгово-логистический комплекс, который строится на казахско-кыргызской границе", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент подчеркнул, что обе страны располагают огромным потенциалом в агропромышленном секторе.

"На эту сферу приходится 25% от общего товарооборота. Поэтому крайне важно увеличить объемы торговли и открывать совместные предприятия. В связи с этим правительствам обеих стран было поручено принять Дорожную карту на ближайшие два года", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что казахские инвесторы вносят вклад в развитие важных секторов экономики Кыргызстана

За последние 20 лет Казахстан инвестировал 1,4 млрд долларов в экономику Кыргызстана, включая социально значимые проекты.

"Мы договорились и впредь создавать благоприятные условия для эффективной работы совместных предприятий. Особое внимание было уделено увеличению пропускной способности казахско-кыргызской границы, а также вопросу грузоперевозок. В последнее время в этом направлении проведен ряд масштабных мероприятий.

Сейчас ведется работа по модернизации 8 пограничных пунктов пропуска. Эта работа будет полностью завершена в ближайшие два года. Правительствам обеих стран поручено держать данный вопрос на особом контроле. Все это будет способствовать увеличению объема взаимной торговли", - отметил президент Казахстана.

Президент назвал активизацию региональной интеграции одним из актуальных вопросов.

Стороны договорились в ближайшее время провести очередное заседание Межрегионального форума.

В ходе переговоров также был обсужден потенциал сотрудничества в области цифровизации и электронного правительства.

Достигнута договоренность об обмене опытом и развитии коммуникаций в области цифровизации экономики.

Отдельно глава государства остановился на вопросе координации отношений в водно-энергетической сфере.

"Эффективное использование трансграничных водных ресурсов становится ключевым фактором стабильности и устойчивого развития региона. В этой связи считаем целесообразным продолжить сотрудничество в этом направлении. Мы готовы неукоснительно соблюдать все соглашения и прилагать усилия для реализации совместных проектов, имеющих стратегическое значение", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Брифинг. Фото: Акорда

В ходе переговоров были затронуты вопросы укрепления культурно-гуманитарных отношений.

"За последние годы проведено немало мероприятий, направленных на активизацию духовных связей наших народов. В прошлом году в Астане мы с уважаемым Садыром Нургожоевичем открыли памятник Айкол Манасу. Сегодня в Бишкеке состоится открытие еще одного символа нашего братства - монумента "Золотой мост дружбы". Считаю, что это проявление особых чувств со стороны кыргызского народа к Казахстану. Благодарю уважаемого президента и весь братский народ Кыргызстана.

В прошлом году в рамках визита президента Кыргызстана в Казахстан был достигнут ряд договоренностей, направленных на сближение молодежи двух стран. Одним из результатов является открытие филиала Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева в городе Оше. Правительство Казахстана выделяет кыргызским студентам 50 грантов, со следующего года их количество увеличится до 60.

Накануне в Бишкеке начались Дни кино Казахстана и Третий молодежный форум. Эти мероприятия способствуют укреплению многовекового духовного единства наших народов.

Отдельно в ходе переговоров были рассмотрены перспективы развития сотрудничества в сферах туризма и спорта. В следующем году в Кыргызстане пройдут 6-е Всемирные игры кочевников. Желаем успешного проведения этих масштабных соревнований и со своей стороны готовы оказать всестороннюю поддержку", - заявил глава государства.

Президенты обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам

По словам Касым-Жомарта Токаева, Астана и Бишкек придерживаются схожих позиций по многим международным вопросам. В частности, углубление интеграции в Центральной Азии отвечает интересам двух стран.

"В этом году главы государств региона соберутся на очередной Консультативной встрече и обсудят эти вопросы. Казахстан и Кыргызстан плодотворно взаимодействуют в рамках Организации объединенных наций и других структур.

Выражаем благодарность кыргызской стороне за поддержку инициативы по созданию Регионального центра Организации объединенных наций по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Казахстан полностью поддерживает кандидатуру Кыргызстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Мы также высоко оцениваем деятельность Кыргызстана в качестве председателя Организации Договора о коллективной безопасности и Организации тюркских государств.

Особую благодарность выражаем нашим кыргызским друзьям за неизменную поддержку инициатив Казахстана в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Уверен, этот визит придаст новый импульс сотрудничеству двух стран. Сегодняшние соглашения - яркое тому подтверждение. Теперь очень важно эффективно их реализовать. Казахстан готов предпринять все необходимые для этого меры", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Садыр Жапаров. Фото: Акорда

Президент Садыр Жапаров также высоко оценил результаты сегодняшних кыргызско-казахских переговоров.

По его словам, между странами сложился благоприятный политический климат, способствующий росту взаимной торговли, привлечению инвестиций и расширению культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Особое внимание мы уделили таким совместным проектам, как запуск индустриального торгово-логистического комплекса на кыргызско-казахской государственной границе, создание оптово-распределительного центра для хранения сельскохозяйственной продукции в Алматинской области, строительство автомобильной дороги Алматы - Иссык-Куль. Мы обсудили вопросы увеличения объема и расширения номенклатуры взаимной торговли, а также создания благоприятных условий для бизнеса", - отметил Глава Кыргызской Республики.

Визит Токаева в Кыргызстан

Накануне глава Казахстана прибыл с официальным визитом в Кыргызстан, в аэропорту его встретил лидер страны Садыр Жапаров. Сегодня казахстанский лидер посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит". Кроме того, Токаев почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Также мы писали, как Токаева встретили в резиденции президента Кыргызстана.

Днем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Кыргызстана Садыр Жапаров провели переговоры в Бишкеке.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и цифровизации. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. Также была рассмотрена региональная и международная повестка дня.

После переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова орденом "Алтын Қыран".

