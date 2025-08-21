jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Глава Минторговли Казахстана встретился с министром коммерции Китая: что они обсуждали

      Опубликовано:

      Арман Шаккалиев и Ван Вэньтао
      Арман Шаккалиев и Ван Вэньтао. Фото: со встречи министров в Пекине

      20 августа в Пекине состоялась встреча министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева с министром коммерции Китайской Народной Республики Ван Вэньтао.

      Переговоры прошли в духе дружественного и содержательного диалога и были направлены на реализацию договорённостей, достигнутых Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином на Втором саммите «Центральная Азия – Китай».

      Министры подтвердили высокий уровень всестороннего стратегического сотрудничества, основанного на особых отношениях лидеров государств. Именно доверие и личные контакты Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина служат локомотивом дальнейшего укрепления «вечного всеобъемлющего стратегического партнёрства» и придают новый импульс углублению торгово-экономических связей.

      Ван Вэньтао подчеркнул, что динамика торговли свидетельствует о поступательном росте: в 2024 году товарооборот достиг 43,8 млрд долларов США, что на 9,2% выше показателя предыдущего года, а за первое полугодие 2025 года составил 21,8 млрд долларов. Эти цифры подтверждают реалистичность поставленной задачи — по удвоению взаимного товарооборота в 2 раза к 2030 году.

      Шаккалиев отметил, что для достижения этой цели реализуются план совместных действий и Дорожная карта по развитию приграничной торговли в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Это позволит значительно усилить как транзитный потенциал Казахстана, так и придать новый импульс взаимосвязанности экономик двух стран.

      Встреча в Пекине
      Фото: со встречи министров в Пекине

      Отдельный блок переговоров был посвящён продвижению казахстанского несырьевого экспорта и продукции с высокой добавленной стоимостью. Шаккалиев заявил о готовности сосредоточить усилия на развитии переработки и создании товаров с высокой добавленной стоимостью с последующим экспортом в КНР по принципу "инвестируй и продавай".

      Стороны уделили внимание и вопросам цифровизации таможенных процедур, развитию электронной торговли и совместной работе по устранению барьеров в рамках ВТО.

      Казахстан предложил дальнейшее расширение национальных павильонов РК на крупнейших китайских онлайн-платформах, подчеркнув успехи в реализации меморандума о сотрудничестве в сфере e-commerce, подписанного между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством коммерции КНР в рамках второго Саммита «Центральная Азия – Китай». Благодаря этому соглашению электронная торговля с КНР вышла на новый уровень, закреплено стремление обеих сторон к расширению взаимовыгодного партнерства и созданы благоприятные условия в сфере логистики, инвестиций и обмена опытом в электронной торговле.

      Обсуждались также перспективы привлечения китайских инвестиций в реальный сектор экономики Казахстана.

      Казахстанская сторона предложила рассмотреть вопрос о снижении импортных пошлин в КНР на казахстанские товары, а также подчеркнула о целесообразности создания проектов по глубокой переработке сырья на территории РК с участием китайского капитала.

      Особый акцент был сделан на регионализацию сотрудничества, которое было поддержано китайской стороной. Так, с начала 2024 года Казахстан провел 6 торговых миссий в Нанкине, Чэнду, Урумчи, Сиане и Чунцине и Гуанчжоу, установив тесные контакты с бизнесом и администрациями провинций Цзянсу, Сычуань, Хунань, Шаньдун, Шэньси и Гуандун. Министр коммерции КНР поддержал данный подход и предложил продолжить регионализацию в будущем. Министр Шаккалиев заявил о планах по расширению сети торговых представительств Казахстана в других ключевых регионах Китая.

      Немаловажной частью повестки стало участие Казахстана в крупнейших китайских выставках — CIIE в Шанхае, CIFTIS в Пекине и «ЭКСПО Китай – Евразия» в Урумчи, которые предоставляют уникальные возможности для продвижения отечественной продукции и установления прямых B2B-контактов. Ван Вэньтао выразил заинтересованность в участии китайских компаний в торгово-инвестиционных мероприятиях в Казахстане.

      Встреча в Пекине стала важной вехой в развитии казахстанско-китайских отношений, определив новые приоритеты для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.

