Токаев высказал соболезнования премьер-министру Пакистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате наводнений и проливных дождей в Пакистане.

"Выражаю свои искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме.

DW сообщает, что на Индию и Пакистан обрушились проливные дожди, вызвавшие наводнения и оползни. По последним данным, в результате произошедшего в Пакистане погибло как минимум 300 человек, еще десятки людей значатся пропавшими без вести.

Heavy rains and severe flooding in Pakistan have left hundreds of homes submerged and families stranded on rooftops.pic.twitter.com/WCqyfiowNw — Massimo (@Rainmaker1973) August 15, 2025

Наиболее пострадавшим является округ Бунер в северной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном. Там после сильного ливня спасатели продолжают поиски выживших и извлекают тела из-под завалов и грязи. Продолжающаяся плохая погода и удаленность района бедствия затрудняют спасательные работы, в которых, в том числе, участвуют военные.

Massive flash flood in Gulmit Gojal, upper Hunza Gilgit Baltistan, Pakistan today pic.twitter.com/TmOcyF9waz — Volcaholic (@volcaholic1) August 12, 2025

В связи с произошедшим 16 августа в Пакистане был объявлен день траура. Масштабы ущерба пока не подсчитаны.

Flood in Swat, Pakistan pic.twitter.com/x7jIPL8FEd — Discover Pakistan | پاکستان (@PakistanNature) August 16, 2025

