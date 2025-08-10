jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Тазы - как национальный бренд: Токаев озвучил поручения по сохранению казахской породы собак

      Опубликовано:

      Тазы
      Фото: pixabay.com

      Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по сохранению и популяризации пород тазы и тобет в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря Руслана Желдибая.

      Как сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря президента, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшей популяризации казахской породы тазы на международном уровне в качестве национального бренда и неотъемлемой части нашей культуры.

      Как известно, на днях собаки данной породы успешно выступили на Всемирной выставке World Dog Show 2025.

      "Президент подчеркнул, что государственным органам совместно с Союзом кинологов Казахстана необходимо проводить активную работу по таким направлениям, как развитие и воспроизводство уникальных качеств породы тазы, организация системных научных исследований и регулярное участие в международных выставках.

      Глава государства поручил Управлению делами Президента, министерствам экологии и природных ресурсов, науки и высшего образования, сельского хозяйства, иностранных дел и другим профильным органам, а также местным акиматам принять необходимые организационные меры в целях реализации совместного комплексного плана", - отмечается в сообщении пресс-секретаря Токаева Руслана Желдибая.

      Касым-Жомарт Токаев также отметил необходимость организации аналогичной масштабной работы при участии соответствующих государственных структур в целях поддержки породы тобет.

      Этот вопрос, как заверил Желдибай, будет находиться на постоянном контроле администрации президента.

      Напомним, мы писали, что осенью прошлого года Международная кинологическая федерация (FCI) предварительно признала тазы официальной породой и закрепила статус Казахстана как держателя стандарта породы.

      Добавим, еще в сентябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев дал поручение управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния - казахских пород собак тазы и тобет.

      В начале февраля 2025 года Министерство экологии и природных ресурсов РК утвердило в Казахстане новый праздник - День тазы и тобет. Праздновать его будут 3 сентября.

