Тазы заняли призовые места на Всемирной выставке собак: Токаев поздравил казахстанских кинологов

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами

      Тазы заняли призовые места на Всемирной выставке собак: Токаев поздравил казахстанских кинологов

      Опубликовано:

      тазы
      Тазы. Фото: KAZ.NUR.KZ

      Президент Касфм-Жомарт Токаев поздравил Союз кинологов Казахстана с успешным выступлением тазы на международной арене, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Казахские тазы, впервые официально представленные в качестве самостоятельной породы, заняли ряд призовых мест на Всемирной выставке собак 2025 года в Хельсинки.

      По случаю этого знаменательного события Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес Союза кинологов Казахстана.

      Напомним, мы писали, что осенью прошлого года Международная кинологическая федерация (FCI) предварительно признала тазы официальной породой и закрепила статус Казахстана как держателя стандарта породы.

      Добавим, еще в сентябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев дал поручение управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния - казахских пород собак тазы и тобет.

      В ноябре 2022 года депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли проект закона по вопросу сохранения и воспроизводства национальных пород собак. Тогда сообщалось, что для реализации норм законопроекта потребуется 1,4 млрд тенге. В январе 2023 года Токаев подписал закон о сохранении казахских пород собак.

      В марте 2023 года президенту подарили щенка породы тазы по кличке Наурыз. Через месяц пресс-служба президента показала, как он подрос.

      В сентябре 2023 года кинологи предложили ввести уголовную ответственность за стерилизацию собак пород тазы - национального достояния страны, так как ситуация с их возрождением плачевна. Волонтер столичного приюта рассказала, что в приюте за месяц могут оказаться до 10 казахских борзых, в том числе чистокровных.

      В феврале 2024 года стало известно, что Касым-Жомарт Токаев подарил Эмманюэлю Макрону щенков тазы. В Акорде отметили, что президент Франции во время визита в Астану в ноябре прошлого года по приглашению главы Казахстана посетил выставку "Этноаул", где ему особо приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак. В Париж были доставлены два щенка, которых назвали Жюль и Жанна. Позже появилось фото Макрона в Елисейском дворце с казахскими тазы.

      А в начале февраля 2025 года Министерство экологии и природных ресурсов РК утвердило в Казахстане новый праздник - День тазы и тобет. Праздновать его будут 3 сентября.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.