Тазы заняли призовые места на Всемирной выставке собак: Токаев поздравил казахстанских кинологов

Президент Касфм-Жомарт Токаев поздравил Союз кинологов Казахстана с успешным выступлением тазы на международной арене, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Казахские тазы, впервые официально представленные в качестве самостоятельной породы, заняли ряд призовых мест на Всемирной выставке собак 2025 года в Хельсинки.

По случаю этого знаменательного события Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес Союза кинологов Казахстана.

Напомним, мы писали, что осенью прошлого года Международная кинологическая федерация (FCI) предварительно признала тазы официальной породой и закрепила статус Казахстана как держателя стандарта породы.

Добавим, еще в сентябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев дал поручение управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния - казахских пород собак тазы и тобет.

В ноябре 2022 года депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли проект закона по вопросу сохранения и воспроизводства национальных пород собак. Тогда сообщалось, что для реализации норм законопроекта потребуется 1,4 млрд тенге. В январе 2023 года Токаев подписал закон о сохранении казахских пород собак.

В марте 2023 года президенту подарили щенка породы тазы по кличке Наурыз. Через месяц пресс-служба президента показала, как он подрос.

В сентябре 2023 года кинологи предложили ввести уголовную ответственность за стерилизацию собак пород тазы - национального достояния страны, так как ситуация с их возрождением плачевна. Волонтер столичного приюта рассказала, что в приюте за месяц могут оказаться до 10 казахских борзых, в том числе чистокровных.

В феврале 2024 года стало известно, что Касым-Жомарт Токаев подарил Эмманюэлю Макрону щенков тазы. В Акорде отметили, что президент Франции во время визита в Астану в ноябре прошлого года по приглашению главы Казахстана посетил выставку "Этноаул", где ему особо приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак. В Париж были доставлены два щенка, которых назвали Жюль и Жанна. Позже появилось фото Макрона в Елисейском дворце с казахскими тазы.

А в начале февраля 2025 года Министерство экологии и природных ресурсов РК утвердило в Казахстане новый праздник - День тазы и тобет. Праздновать его будут 3 сентября.

