С послом Израиля попрощались в Казахстане
Посол Израиля Эдвин Натан Ябо Глусман завершает дипломатическую миссию в Казахстане. По этому случаю он встретился с замглавы МИД РК, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как рассказали в МИД, с посолом Израиля встретился вице-министр иностранных дел Алибек Бакаев.
Отмечается, что Бакаев высоко оценил уровень сотрудничества между Казахстаном и Израилем, а также выразил признательность Глусману за его усилия по укреплению взаимовыгодного партнерства между двумя странами.
В свою очередь израильский дипломат особо отметил приобретенный опыт в Казахстане, подчеркнув широкие перспективы дальнейшего развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, основанного на дружбе и взаимопонимании.
Стороны обсудили текущее состояние и пути расширения двусторонних политических, торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.
В завершение встречи послу Израиля вручили благодарственное письмо от имени Мурата Нуртлеу.
На сайте посольства Израиля указано, что Эдвин Натан Ябо Глусман окончил Еврейский Университет в Иерусалиме и Программу развития дипломатической карьеры при МИДе Израиля.
Владеет испанским, английским, французским языками и ивритом.
В системе МИД Израиля работает с 1995 года, несколько лет проработал в Генассамблее ООН, а также в посольстве Израиля в Испании, Колумбии, Аргентине, Эквадоре.
Является послом Израиля в Казахстане и Кыргызстане с 2022 года.
