Токаев переговорил по телефону с Путиным

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, лидеры Казахстана и России в ходе беседы обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, реализации совместных экономических проектов.

Также Владимир Путин проинформировал президента Казахстана об основных итогах прошедшей недавно в Москве беседы со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Кроме того, был рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных мероприятий.

Добавим, по информации пресс-службы Кремля, Владимир Путин позвонил Касым-Жомарт Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса.

Касым-Жомарт Токаев, выразив признательность за информацию, приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта.

Напомним, недавно спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву - за два дня до истечения срока ультиматума Дональда Трампа по перемирию в Украине.

После президент США Дональд Трамп рассказал об итогах переговоров своего спецпосланника Стива Уиткоффа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным - он назвал встречу "продуктивной".

До этого телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным состоялся в апреле. Тогда президенты обсудили ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне, отметив поступательное развитие казахско-российского многогранного сотрудничества.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.