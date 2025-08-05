Выставочный павильон Казахстана показали Токаеву в Туркменистане (фото)
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Касым-Жомарт Токаев посетил выставочные павильоны стран Центральной Азии в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев и главы делегаций, участвующих в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, посетили выставочные павильоны стран Центральной Азии.
Внимание гостей привлекла экспозиция Казахстана, оформленная в духе национальных традиций. Здесь были установлены казахские юрты, в которых царила атмосфера уюта и гостеприимства.
Посетителям представили театрализованную постановку, включающую торжественную встречу гостей и национальные обряды.
Свои павильоны также подготовили Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, продемонстрировав богатое культурное наследие и гостеприимный дух народов региона.
Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Туркменистан. В аэропорту его встретил председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов. Между политиками состоялся короткий диалог, в ходе которого Токаев отметил, что с удовольствием принял приглашение на конференцию.
А уже сегодня Токаев провел неформальную встречу с главами стран Центральной Азии в Туркменистане. И выступил на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, отметив, что амбиции таких стран должны быть смелее.
Позже стало известно, что Токаев провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транзитно-транспортной сферах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2272398-vystavochnyy-pavilon-kazahstana-pokazali-tokaevu-v-turkmenistane-foto/
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