Трамп подписал указ о новых пошлинах: в Казахстане сделали заявление о тарифах США

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан представило комментарий по вопросу введения дополнительных тарифов со стороны США, передает NUR.KZ.

Как заявили в Минторговли, Казахстан продолжает переговоры по вопросу введения дополнительных тарифов со стороны США.

"В рамках этого процесса в июне состоялась двусторонняя встреча с участием представителей Министерства торговли и интеграции РК. Казахстан направил США официальное предложение, охватывающее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества, сохранение устойчивых поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки, учитывая положения указа президента Д. Трампа от 2 апреля 2025 года и его последующие изменения.

Обе стороны продолжают обсуждение представленных предложений в рамках расширенного двустороннего диалога по торгово-экономическим вопросам. Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу. Это сохраняет возможность продолжения переговоров и выработки взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы обеих стран", - сказано в сообщении.

В заявлении также указано, что введенные тарифные меры затрагивают лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, тогда как оставшиеся 95,2% казахстанских поставок останутся вне действия новых пошлин.

"Казахстан экспортирует в США такую продукцию как нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал, титан, бериллий и другие виды. Основная часть поставок не подпадает под новые тарифы и продолжит экспортироваться без ограничений.

Под действие новых пошлин подпадают фосфор, ферросиллиций, линзы, пшеничная клейковина (глютен), нитрат аммония (аммиачная селитра)", - добавили в министерстве.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп подписал указы об импортных пошлинах в отношении десятков стран. В списке указан и Казахстан. Отмечалось, что против Казахстана будут применяться тарифы в 25%.

До этого, а именно, 8 июля Трамп опубликовал письма ряду государств о введении дополнительных пошлин. Среди них и письмо президенту Казахстану Токаеву - США вводят пошлины в 25% на товары из Казахстана.

10 июля Токаев направил Трампу ответное письмо, в котором подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера США привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей.

"Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме", - сообщали в Акорде.

Позже в Минторговли Казахстана сделали заявление касательно новых тарифов США. В ведомстве заверили, что большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов.

Ранее мы подробно рассказывали, что именно экспортирует Казахстан в США и чем стране грозят новые пошлины.

Мы также публиковали мнение экспертов, которые объяснили, почему США вводят торговые пошлины против Казахстана и как они могут повлиять на цены в стране.

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