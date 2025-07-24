Токаев выразил соболезнования Путину

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области.

Напомним, в Амурской области Российской Федерации потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 49 человек. На данный момент уже обнаружены обломки самолета.

Добавим, СМИ публикуют новые подробности о крушении самолета авиакомпании "Ангара" в России. Сообщается, что командир воздушного судна обучался в Казахстане, в институте Актобе.

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