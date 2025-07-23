Токаева пригласили в Корею

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном и получил приглашение посетить Корею, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в ходе беседы президенты подтвердили стремление к дальнейшему укреплению казахско-корейских многогранных отношений.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру двустороннего сотрудничества. Выражена заинтересованность в активизации взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Подчеркнута важность эффективной реализации текущих и перспективных проектов в области промышленности, энергетики, автомобилестроения, образования и медицины.

Президент Ли Чжэ Мен пригласил Главу нашего государства совершить официальный визит в Республику Корея.

Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение южнокорейского лидера, а также подтвердил готовность участвовать в предстоящем в 2026 году саммите в формате "Центральная Азия - Республика Корея" в Сеуле.

Напомним, ранее в июне 2024 года экс-президент Республики Корея Юн Сок Ель посетил Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли совместное заявление, а членами официальных делегаций были подписаны документы.

По завершении переговоров глава государства и президент Республики Корея выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

А осенью прошлого года Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея У Вон Шиком.

Добавим также, в начале июня этого года на внеочередных президентских выборах в Южной Корее одержал победу кандидат от оппозиционной либеральной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мен.

Напомним, выборы президента прошли в Южной Корее 3 июня этого года. Вместе с Ли Чжэ Меном на пост главы государства претендовал Ким Мун Су из консервативной Партии власти народа (ПВН).

Стоит добавить, что предыдущий президент Южной Кореи Юн Сок Ель был отстранен от должности после неудачной попытки ввести военное положение в стране в декабре прошлого года. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ли Чжэ Мена с избранием на пост президента Республики Корея и подтвердил готовность прилагать усилия для активизации расширенного стратегического партнерства между двумя странами и дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

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