"Ближайшие союзники, замечательные партнеры" замглавы МИД РФ оценил отношения с Казахстаном

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью YouTube-каналу "Купол Юрты" прокомментировал отношения с Казахстаном. Фрагмент разговора в своем профиле в TikTok опубликовала журналист Акмарал Баталова, передает NUR.KZ.

По его словам, у двух стран хорошие перспективы для сотрудничества, несмотря на существующие проблемы и внешние попытки давления.

"Что касается Казахстана, мы ближайшие союзники, замечательные партнёры. Да, есть проблемы, о которых вы говорили, да, есть люди, которые спекулируют на этой самой многовекторности и на положении географическом вашей страны, но это не сопоставимо с тем, что происходило в Украине", - заявил замминистра.

Дипломат выразил уверенность в устойчивости партнерства между Казахстаном и Россией.

"Я просто пытаюсь вам предложить свой собственный взгляд на то, почему у нас перспективы жизни бок о бок хорошие. И вот как вы сказали, есть те, кто толкает в противоположном направлении. Дай бог, чтобы у них это не получилось. Иншалла", - подчеркнул он.

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