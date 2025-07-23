"Ближайшие союзники, замечательные партнеры" замглавы МИД РФ оценил отношения с Казахстаном
Опубликовано:
Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью YouTube-каналу "Купол Юрты" прокомментировал отношения с Казахстаном. Фрагмент разговора в своем профиле в TikTok опубликовала журналист Акмарал Баталова, передает NUR.KZ.
По его словам, у двух стран хорошие перспективы для сотрудничества, несмотря на существующие проблемы и внешние попытки давления.
"Что касается Казахстана, мы ближайшие союзники, замечательные партнёры. Да, есть проблемы, о которых вы говорили, да, есть люди, которые спекулируют на этой самой многовекторности и на положении географическом вашей страны, но это не сопоставимо с тем, что происходило в Украине", - заявил замминистра.
Дипломат выразил уверенность в устойчивости партнерства между Казахстаном и Россией.
"Я просто пытаюсь вам предложить свой собственный взгляд на то, почему у нас перспективы жизни бок о бок хорошие. И вот как вы сказали, есть те, кто толкает в противоположном направлении. Дай бог, чтобы у них это не получилось. Иншалла", - подчеркнул он.
@kupolyurty Всё интервью с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым смотрите на нашем ютуб-канале «Купол Юрты» #казахстан #россия #рябков #интервью ♬ оригинальный звук - kupolyurty
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2268015-blizhayshie-soyuzniki-zamechatelnye-partnery-zamglavy-mid-rf-ocenil-otnosheniya-s-kazahstanom/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах