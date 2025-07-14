Токаев поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
Опубликовано:
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Эмманюэлю Макрону с национальным праздником Французской Республики - Днем взятия Бастилии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана, как сообщает Акорда, отметил, что Франция является авторитетным членом международного сообщества и добилась значительных успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Касым-Жомарт Токаев пожелал дружественному французскому народу дальнейшего процветания.
Он также подчеркнул стратегический характер казахско-французских отношений и высоко оценил вклад Эмманюэля Макрона в развитие двустороннего сотрудничества.
По информации РИА Новости, День взятия Бастилии стал началом Великой французской революции. 14 июля 1789 года, восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, освободив тем самым семерых заключенных.
Официально праздник был учрежден 31 января 1879 года. С тех пор штурм крепости считается символом согласия и единения французской нации, а праздник фактически является Днем независимости страны.
Напомним, в апреле сообщалось, что французская сторона выразила готовность поддержки процедуры упрощения визового режима странами Европейского союза для граждан Казахстана.
А в ноябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в расширенном составе.
Затем политолог Марат Шибутов рассказал, почему Франция заинтересована в дружбе с Казахстаном и в каких сферах стороны могут нарастить сотрудничество.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2264841-tokaev-pozdravil-makrona/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах