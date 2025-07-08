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    Политика

      Токаев наградил президента совета ИКАО орденом "Достық"

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев и Сальваторе Шаккитано
      Касым-Жомарт Токаев и Сальваторе Шаккитано. Фото: Акорда

      Сегодня, 8 июня, глава государства принял президента совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано и наградил его орденом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в ходе беседы отмечено, что Казахстан стал первой страной в регионе, создавшей независимую Авиационную администрацию, что позволило значительно усилить контроль за безопасностью полетов. С прошлого года в Монреале функционирует офис постоянного представительства Республики Казахстан при ICAO.

      Расширяется география международных авиаперевозок. На сегодняшний день Казахстан имеет прямое авиасообщение более чем с 30 странами, при этом прорабатывается вопрос открытия новых рейсов в Нью-Йорк, Токио и Сингапур.

      Касым-Жомарт Токаев и Сальваторе Шаккитано
      Касым-Жомарт Токаев и Сальваторе Шаккитано. Фото: Акорда

      Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в прошлом году введены в эксплуатацию новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, а пропускная способность аэропорта Алматы увеличилась в шесть раз - с 2,5 млн до 14 млн пассажиров в год.

      Подчеркнута важность подписываемого между Казахстаном и ICAO мастер-плана гражданской авиации, который призван стать стратегией долгосрочного развития авиационного сектора.

      В свою очередь президент совета ICAO поздравил нашу страну с достижениями в сфере гражданской авиации, отметив ее динамичное развитие, устойчивый рост и четко выстроенную структуру.

      Также Касым-Жомарт Токаев наградил Сальваторе Шаккитано орденом "Достық" I степени за вклад в укрепление и развитие международного сотрудничества в области авиации.

      Напомним, ранее в феврале вице-министр транспорта Талгат Ластаев на заседании правительства сообщил, что до конца 2025 года в Казахстане создадут спеццентр по расследованию транспортных происшествий.

      Он информировал, что по оценке Международной организации гражданской авиации (ИКАО) показатель безопасности полетов в Казахстане составляет 82%, что значительно выше среднемирового уровня - 70,8%.

      Также сообщалось, что четыре иностранных лоукостера могут прийти на авиарынок Казахстана: SpiceJet (Индия), Eastar Jet и T’way Air (Южная Корея), ThayAirAsia (Таиланд).

      Касательно Международной организации гражданской авиации (ИКАО) напомним, что в прошлом году представитель ИКАО прибыл в Актау для участия в расследовании причин авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний", разбившегося под Актау.

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