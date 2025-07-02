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    Политика

      "Сила ставится выше принципов закона": Токаев высказался о ситуации в мире

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытия
      Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытия. Фото: Акорда

      Президент Казахстана принял участие в торжественной церемонии открытия штаб-квартиры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которая состоялась в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай торжественно открыли памятную табличку головного офиса Организации. Затем рота почетного караула подняла флаг СВМДА.

      Глава государства ознакомился с новой штаб-квартирой, в том числе с рабочими кабинетами, зоной open space, офисом переводчиков, залом председательства и музейно-библиотечным пространством.

      Приветствуя участников мероприятия, Президент поздравил работников и ветеранов дипломатической отрасли страны с профессиональным праздником.

      "Наши предки издавна руководствовались принципами "степной дипломатии". Благодаря умению казахского народа вести открытый и дружеский диалог в Великой степи сформировалась уникальная модель мирного сосуществования. Уважение и взаимопонимание всегда были главными ценностными ориентирами. Эти принципы испокон веков остаются прочной опорой и неизменным вектором внешней политики Казахстана", – сказал он.

      Глава государства отметил, что открытие в столице Казахстана головного офиса СВМДА является поистине знаковым и историческим событием.

      "Более трех десятилетий назад Казахстан инициировал создание Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это благородное начинание получило широкую поддержку международного сообщества как своевременный шаг вперед для консолидации усилий по укреплению стабильности и безопасности в нашем регионе. Мы всегда были убеждены, что только развитие сотрудничества, взаимопонимания и диалога позволит достичь прочного мира, стабильности и процветания. В современных условиях как никогда актуален принцип СВМДА по укреплению доверия. Охватывая почти 90% Азии и представляя более половины населения мира, СВМДА является важным элементом развивающейся архитектуры международных отношений", – напомнил Президент.

      Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нарастание геополитической напряженности и ослабление принципов многосторонности представляют собой вызовы как для региональной, так и для глобальной стабильности.

      "Мир сталкивается с чрезвычайно сложными и беспрецедентными процессами, которые требуют серьезного осмысления и глубокого понимания. По сути, происходит постепенная эрозия самих основ международного права – сила ставится выше принципов закона. В таких реалиях крайне важно, чтобы все страны неукоснительно придерживались принципов международного права и Устава ООН, не прибегая к предвзятой интерпретации его норм", – заявил он.

      По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан привержен последовательной реализации масштабных политических и экономических реформ.

      "Как президент я убежден, что в нашей стране должен быть незыблем принцип «Закон и Порядок». Благодаря предпринятым преобразованиям усовершенствован закон о мирных собраниях, снижен порог регистрации политических партий, декриминализована клевета и отменена смертная казнь. Эти меры наглядно демонстрируют нашу твердую приверженность ценностям демократии и верховенству закона", – добавил он.

      На официальном сайте СВМДА говорится, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) является международным форумом по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.

      СВМДА – форум, основанный на понимании непосредственной связи между миром, безопасностью и стабильностью в Азии и во всем мире.

      Государства-члены подтверждают приверженность Уставу ООН и считают, что мира и безопасности в Азии можно достичь путем диалога и сотрудничества, ведущих к созданию общего неделимого пространства безопасности в Азии, где все государства мирно сосуществуют, а их народы живут в мире, свободе и процветании.

      Идея созыва СВМДА была впервые предложена Нурсултаном Назарбаевым 5 октября 1992 года на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

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