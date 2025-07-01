SIM-карты не прошедших биометрию казахстанцев будут отключать от мобильной связи в России

С сегодняшнего дня в России начинается отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрию, в том числе - и для казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Минцифры РФ.

Как сообщили в российском ведомстве, с 1 июля начинается отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрию.

"С начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС). При этом им разрешено оформить на себя не более 10 SIM-карт.

По ранее заключенным договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь", - предупредили в министерстве.

Также сообщается, что неактивные более 3-х месяцев номера будут отключены сразу. По активным номерам абоненты будут отключаться поэтапно. При этом сначала будут заблокированы услуги международной и междугородней связи, а также снижена скорость интернета.

Через 30 дней оказание услуг связи будет прекращено полностью. За это время пользователь может переоформить договор по новым правилам.

Напомним, с 1 января 2025 года в России начали действовать новые правила, согласно которым срок пребывания иностранцев на территории РФ сокращен до 90 суток суммарно в течение календарного года - ранее казахстанцы могли находиться в России не более 90 дней в течение 180 дней.

До этого правительство России утвердило проведение эксперимента по сдаче иностранцами биометрических данных при въезде в Россию - изображение лица и отпечатки пальцев.

В конце мая этого года стало известно, что с 30 июня для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам будет необходимо заполнить электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки.

Недавно посольство Российской Федерации в Казахстане разъяснило, что электронное заявление и регистрация биометрических данных с 30 июня являются экспериментом и носят рекомендательный характер.

Накануне на пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе Актюбинской области, на границе с Российской Федерацией, было зафиксировано скопление большегрузного автотранспорта из-за новых правил въезда.