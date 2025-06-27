Токаев принял участие в заседании ВЕЭС в расширенном составе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС, а также перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия в таких ключевых направлениях, как промышленность, транспорт и логистика, аграрный сектор, цифровизация и искусственный интеллект.

️В ходе заседания выступили президент Ирана Масуд Пезешкиан (в формате видеообращения), президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, а также первый заместитель премьер-министра Монголии Учрал Ням-Осорын.

️В следующем году председательство в ВЕЭС переходит к Республике Казахстан.

В завершение был подписан ряд документов, в том числе соглашения о торговле с Монголией и об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, как ранее и анонсировалось, прибыл в Беларусь для участия в международных мероприятиях.

О визите Токаева в Беларусь в Акорде сообщили ранее Отмечалось, что визит запланирован на 26 и 27 июня.

Глава государства также выступил на Евразийском экономическом форуме "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы", состоявшемся в Минске. О чем он говорил, читайте здесь.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.