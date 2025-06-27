Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Во Дворце Независимости главы государств – члены ЕАЭС в узком составе обсудили перспективы дальнейшего развития экономической интеграции.

Наряду с президентом Казахстана в заседании участвовали президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян (по ВКС), президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин.

Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, как ранее и анонсировалось, прибыл в Беларусь для участия в международных мероприятиях.

О визите Токаева в Беларусь в Акорде сообщили ранее Отмечалось, что визит запланирован на 26 и 27 июня.

Глава государства также выступил на Евразийском экономическом форуме "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы", состоявшемся в Минске. О чем он говорил, читайте здесь.