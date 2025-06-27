Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (фото)
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Во Дворце Независимости главы государств – члены ЕАЭС в узком составе обсудили перспективы дальнейшего развития экономической интеграции.
Наряду с президентом Казахстана в заседании участвовали президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян (по ВКС), президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, как ранее и анонсировалось, прибыл в Беларусь для участия в международных мероприятиях.
О визите Токаева в Беларусь в Акорде сообщили ранее Отмечалось, что визит запланирован на 26 и 27 июня.
Глава государства также выступил на Евразийском экономическом форуме "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы", состоявшемся в Минске. О чем он говорил, читайте здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2260128-tokaev-prinyal-uchastie-v-zasedanii-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta/
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