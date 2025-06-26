Токаев сфотографировался на фоне БелАЗа в Минске
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Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск и выступил на форуме ЕАЭС, а также вместе с главами других государств сфотографировался на фоне белорусского самосвала БелАЗ, передает NUR.KZ.
Фото появилось в Telegram-канале "Борт №1".
Также видео с места опубликовал журналист, ведущий и автор проекта PRESIDENT Адиль Балтабаев.
Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, как ранее и анонсировалось, прибыл в Беларусь для участия в международных мероприятиях.
О визите Токаева в Беларусь в Акорде сообщили накануне. Отмечалось, что визит запланирован на 26 и 27 июня.
Глава государства уже выступил выступил на Евразийском экономическом форуме "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы", состоявшемся в Минске. О чем он говорил, читайте здесь.
Напомним, до этого Токаев принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, в декабре 2024 года.
До этого, в мае того же года, президент Казахстана прилетел в Москву, а первым пунктом в его повестке было участие в заседании ВЕЭС в узком составе.
Тогда он привел оценки Всемирного банка, по которым темпы роста мирового ВВП в первой половине текущего десятилетия могут оказаться самыми низкими за последние 30 лет.
"Если международное сообщество не примет действенные решения, то этот период может войти в историю как "десятилетие упущенных возможностей", - сказал тогда президент.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2259873-tokaev-sfotografirovalsya-na-fone-belaza-v-minske/
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