Токаев сфотографировался на фоне БелАЗа в Минске

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск и выступил на форуме ЕАЭС, а также вместе с главами других государств сфотографировался на фоне белорусского самосвала БелАЗ, передает NUR.KZ.

Фото появилось в Telegram-канале "Борт №1".

Также видео с места опубликовал журналист, ведущий и автор проекта PRESIDENT Адиль Балтабаев.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, как ранее и анонсировалось, прибыл в Беларусь для участия в международных мероприятиях.

О визите Токаева в Беларусь в Акорде сообщили накануне. Отмечалось, что визит запланирован на 26 и 27 июня.

Глава государства уже выступил выступил на Евразийском экономическом форуме "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы", состоявшемся в Минске. О чем он говорил, читайте здесь.

Напомним, до этого Токаев принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, в декабре 2024 года.

До этого, в мае того же года, президент Казахстана прилетел в Москву, а первым пунктом в его повестке было участие в заседании ВЕЭС в узком составе.

Тогда он привел оценки Всемирного банка, по которым темпы роста мирового ВВП в первой половине текущего десятилетия могут оказаться самыми низкими за последние 30 лет.

"Если международное сообщество не примет действенные решения, то этот период может войти в историю как "десятилетие упущенных возможностей", - сказал тогда президент.