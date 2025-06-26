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    Политика

      Посол Великобритании в Казахстане завершает свою дипмиссию

      Опубликовано:

      Кэти Лич и Роман Василенко
      Кэти Лич и Роман Василенко: МИД РК

      Посол Великобритании и Северной Ирландии в Казахстане Кэти Лич завершает дипломатическую миссию спустя четыре года работы в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

      На сайте Министерства иностранных дел сообщили, что в связи с завершением дипломатической миссии посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РК Кэти Лич встретилась с заместителем министра иностранных дел Романом Василенко.

      Выразив признательность за продуктивное взаимодействие и вклад в развитие двустороннего сотрудничества за четыре года работы Кэти Лич в Астане, заместитель министра вручил ей благодарственное письмо от имени президента РК Касым-Жомарта Токаева и нагрудный знак "Барыс".

      "Среди важных вех за этот период были выделены поддержание активного политического диалога, проведение заседаний казахско-британского стратегического диалога и межправительственной комиссии, расширение экономических и образовательных связей, включая открытие филиалов британских вузов и школ в Казахстане.

      В контексте усиления договорно-правовой базы было отмечено заключение соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами в 2024 году", - говорится в сообщении МИД.

      Посол Великобритании в ответ поблагодарила казахскую сторону за всестороннюю поддержку и гостеприимство, выразив уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодных отношений между двумя государствами.

      Напомним, в апреле Токаев сменил посла Казахстана в Монголии - вместо Габита Койшибаева пост занял Алмас Сейтакынов.

      Также президент подписал указ о назначении послов РК еще в двух странах - Шри-Ланке и Дании.

      Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка стал Викторов Сергей Александрович.

      А Сулейменов Олжас Мухамедгалымович, являющийся послом Казахстана в Швеции, назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Королевстве Дания по совместительству.

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