Посол Великобритании в Казахстане завершает свою дипмиссию

Посол Великобритании и Северной Ирландии в Казахстане Кэти Лич завершает дипломатическую миссию спустя четыре года работы в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

На сайте Министерства иностранных дел сообщили, что в связи с завершением дипломатической миссии посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РК Кэти Лич встретилась с заместителем министра иностранных дел Романом Василенко.

Выразив признательность за продуктивное взаимодействие и вклад в развитие двустороннего сотрудничества за четыре года работы Кэти Лич в Астане, заместитель министра вручил ей благодарственное письмо от имени президента РК Касым-Жомарта Токаева и нагрудный знак "Барыс".

"Среди важных вех за этот период были выделены поддержание активного политического диалога, проведение заседаний казахско-британского стратегического диалога и межправительственной комиссии, расширение экономических и образовательных связей, включая открытие филиалов британских вузов и школ в Казахстане.

В контексте усиления договорно-правовой базы было отмечено заключение соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами в 2024 году", - говорится в сообщении МИД.

Посол Великобритании в ответ поблагодарила казахскую сторону за всестороннюю поддержку и гостеприимство, выразив уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодных отношений между двумя государствами.

Напомним, в апреле Токаев сменил посла Казахстана в Монголии - вместо Габита Койшибаева пост занял Алмас Сейтакынов.

Также президент подписал указ о назначении послов РК еще в двух странах - Шри-Ланке и Дании.

Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка стал Викторов Сергей Александрович.

А Сулейменов Олжас Мухамедгалымович, являющийся послом Казахстана в Швеции, назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Королевстве Дания по совместительству.