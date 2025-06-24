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    Политика

      Новый посол Украины в Казахстане официально приступил к обязанностям

      Опубликовано:

      Виктор Майко и Ермухамбет Конуспаев
      Виктор Майко и Ермухамбет Конуспаев. Фото: gov.kz

      Вице-министр иностранных дел Ермухамбет Конуспаев принял копии верительных грамот от вновь назначенного посла Украины в Казахстане Виктора Майко, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

      Конуспаев поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности, выразив уверенность в том, что он будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами.

      В ходе беседы стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития казахско-украинского сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, график мероприятий на текущий год, а также вопросы региональной и международной повестки дня, сообщили в министерстве.

      Отмечается, что Казахстан выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации вокруг Украины политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права.

      Посол Украины поблагодарил за теплый прием и отметил, что готов приложить все усилия для поступательного развития многопланового сотрудничества двух стран на принципах дружбы и взаимопонимания.

      Напомним, Виктор Майко был назначен на должность посла Укрианы в Казахстане в начале апреля этого года.

      Его предшественник на этом посту Петр Врублевский покинул пост в 2022 году после скандала из-за неоднозначных высказываний в интервью одному из казахстанских блогеров. Члены Ассамблеи народа Казахстана тогда выразили осуждение по поводу его высказываний.

      Позже стало известно, что Врублевского вызвали на беседу представители казахстанского МИДа. Тогда же сообщалось, что украинский дипломат принес извинения за свое недоброжелательное высказывание.

      В сентябре того же года сообщалось, что казахстанские власти не предъявляли требований о выдворении Врублевского из страны. Отмечалось, что Врублевский находится в отпуске и консультируется с украинскими властями о продолжении своей карьеры.

      Однако в начале октября, после возвращения Врублевского в Казахстан, МИД России вызвал посла Казахстана в РФ на беседу. Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила о "категорической неприемлемости" нахождения Врублевского в стране. В ответ казахстанский МИД также вызвал российского посла на беседу.

      Комментируя высказывание Захаровой, представитель МИД РК подчеркивал, что Казахстан и Украина достигли полного взаимопонимания по этому вопросу.

      "Украинская сторона с пониманием приняла это, была достигнута договоренность о его (Врублевского - прим. ред.) отзыве. В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане", - сообщил тогда Айбек Смадияров.

      В октябре 2022 года стало известно, что Петр Врублевский снят с должности посла Украины в Казахстане.

      В феврале 22024-го Врублевского внесли в перечень экстремистов и террористов в России, а в марте его объявили в международный и федеральный розыск в России, а также заочно арестовали на два месяца.

      А в августе стало известно, что экс-послу Украины в Казахстане вынесли заочный приговор в Москве - ему назначали 6 лет лишения свободы.

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