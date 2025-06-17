Новую объездную дорогу планируют построить на границе Казахстана с Китаем

На границе с КНР появится новая объездная дорога - Олжас Бектенов обсудил планы по реализации инвестпроекта с главой бельгийской группы компаний, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем Совета директоров бельгийской группы компаний Sarens Людо Саренсом.

Обсуждены планы по строительству объездной дороги на пункте пропуска "Нур Жолы". Рассмотрены перспективы расширения сотрудничества, в том числе в сфере машиностроения.

Проект нацелен на повышение пропускной способности приграничной инфраструктуры и снижение нагрузки на действующие транспортные потоки. Планируется строительство объездной автодороги протяженностью 3,2 км и шириной 12 м для проезда крупногабаритных грузов весом более 100 тонн, а также парковочные зоны для транспортных средств площадью 81,6 га.

Дополнительно предусмотрено возведение автодорожного моста, установка соответствующей инфраструктуры. Все объекты будут построены за счет частных инвестиций компании, общий объем которых составит порядка $50 млн.

Олжас Бектенов подчеркнул важность проекта для развития транспортной логистики, торговли и транзитного потенциала Казахстана в соответствии с поставленными главой государства задачами. Отмечены возможности дальнейшего взаимодействия в сфере машиностроения с высоким уровнем локализации с учетом опыта и компетенций компании Sarens.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в реализации проекта по строительству объездной дороги, а также выразили готовность к расширению сотрудничества.

Премьер-министр поручил ответственным госорганам оказать необходимое содействие для своевременной реализации проекта.

Добавим, ранее в мае пункт пропуска на границе с Китаем посещал экс-министр Марат Карабаев, который ранее получил выговор от президента страны Касым-Жомарта Токаева. Тогда отмечалось, что развитие приграничной инфраструктуры - одна из приоритетных задач для дальнейшего роста объема трафика грузов.

В прошлом году таможенный пост "Нур Жолы" посещал также министр финансов РК Мади Такиев.

А в тему строительства дорог и мостов напомним, что прошлой осенью был открыт самый длинный автомобильный мост в Казахстане длиной 1316 метров. Сооружение сможет пропускать до 80 тыс. автомобилей в сутки, к переправе подведено 18 км новых дорог.

До этого в сентябре сообщалось, что готов к эксплуатации самый длинный в стране автомобильный тоннель на перевале Шакпак Баба в Туркестанской области: его длина 840 м, ширина 11 м и высота 8 м.