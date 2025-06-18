Токаев лично проводил Си Цзиньпиня в аэропорту Астаны (фото)
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попрощался с председателем КНР Си Цзиньпином и проводил его в аэропорту Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Акорда опубликовала кадры отъезда Си Цзиньпиня из Астаны. Его лично проводил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Президент Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с председателем КНР Си Цзиньпином", - сказано в сообщении.
Визит Си Цзиньпиня в Казахстан
Напомним, 16 июня, в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.
После председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Акорду на переговоры. Затем лидеры двух стран повели переговоры. Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения, отметив символизм того, что его визит в Казахстан совпал с этим событием.
По итогам переговоров подписано 24 межправительственных и межведомственных документа. Председатель КНР Си Цзиньпин в Акорде выразил благодарность президенту Казахстана за теплый прием на казахской земле.
Также в Астане прошел второй саммит "Центральная Азия -Китай", в котором приняли участие президенты шести стран. На
Во время саммита Касым-Жомарт Токаев заявил об успешном опыте соседней страны в развитии ядерной энергетики. Кроме того, Токаев заявил об увеличивающихся грузоперевозках из Китая в страны ЦА и предложил создать терминал на Каспии.
Также Токаев заявил о необходимости совместно бороться с киберпреступностью. Ознакомиться с полной речью Токаева можно тут.
После Токаев, Си Цзиньпин и президенты стран Центральной Азии подписали Астанинскую декларацию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2256324-tokaev-lichno-provodil-si-czinpinya-v-aeroportu-astany/
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