Токаев поздравил Трампа
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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту США - глава государства поздравил Дональда Трампа с днем рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что высоко оценивает активную и прагматичную деятельность американского лидера, направленную на обеспечение глобальной безопасности и стабильности.
Глава нашего государства выразил признательность президенту США за его приверженность укреплению стратегического партнерства с Казахстаном, а также подтвердил заинтересованность нашей страны в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами.
Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу крепкого здоровья и дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2255400-tokaev-pozdravil-trampa/
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