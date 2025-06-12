Новые правила въезда в Россию: казахстанцев попросили приезжать в аэропорт еще раньше

Авиакомпания VietJet Qazaqstan обратилась к пассажирам из Казахстана с предупреждением из-за новых правил при въезде в Российскую Федерацию, передает NUR.KZ.

Компания VietJet Qazaqstan, которая раньше называлась Qaqaq Air, обратилась к пассажирам из-за новых правил въезда для иностранных граждан, в том числе и для казахстанцев.

Отмечается, что сбор биометрии (отпечатки пальцев и фото) станет обязательным во всех пунктах пропуска через границу.

"Даже если между странами действует безвизовый режим, теперь иностранцам нужно заранее регистрироваться в системе ЕСИА (госуслуги) и подавать заявление о въезде через специальное мобильное приложение", - напомнили в авиакомпании.

Пассажирам порекомендовали прибывать в аэропорт минимум за 3 часа до вылета, чтобы избежать задержек при регистрации и прохождении биометрии. При этом анкету следует заполнить за 72 часа до вылета через приложение портала госуслуг.

Напомним, в ноябре прошлого года в России анонсировали эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан, который затронет и жителей Казахстана.

Несколько дней назад в МИД ответили, будет ли Казахстан вводить зеркальные меры в отношении въезжающих из России.

Новые требования при въезде в Россию

Как сообщается на сайте посольства Казахстана в России, эксперимент поделен на два этапа. На первом этапе эксперимента, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года, граждане Казахстана, прибывающие в международные аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский), а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, обязаны были сдавать биометрические данные - изображение лица и отпечатки пальцев.

На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России.

"В этот период для каждого въезжающего иностранца (в том числе, гражданина Казахстана) будет сформирован цифровой профиль. При этом создать такой профиль можно будет и самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств и предложит возможность сообщить о визите и получать различные услуги на территории России (например, оформить медицинскую страховку).

Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем, включая госуслуги. Рекомендуем заранее быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы", - сказано в сообщении.