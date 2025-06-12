Токаев высказался о семилетнем сроке президентского правления в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран - участниц ТюркПА, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал руководителей парламентов стран - участниц парламентской ассамблеи тюркоязычных государств и отметил особое значение данной встречи.

"Парламентская ассамблея - очень важная политическая структура. Казахстан полностью поддерживает эту организацию. Я десять лет работал председателем сената, активно участвовал в развитии межпарламентских связей и, в целом, хорошо знаю деятельность законодательных органов.

Благодаря совместным усилиям парламентской ассамблеи с каждым годом крепнет тюркская солидарность. Это весьма позитивная тенденция, она ведет к росту международного авторитета и влияния всего тюркского мира. Самое главное, наши страны объединяет общее стремление к сближению. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества между тюркскими народами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил, что наша страна поддерживает инициативы ассамблеи и готова внести свою лепту в тюркскую интеграцию.

"Казахстан является одним из основателей Организации тюркских государств. Мы считаем, что эта структура оказывает особое влияние на экономическое, культурное и гуманитарное развитие наших стран. По нашему мнению, ее потенциал должен быть использован во имя достижения общих целей наших народов.

В прошлом году Казахстан председательствовал в Организации тюркских государств. Под девизом "Turktime" мы реализовали ряд важных проектов. Было организовано около 100 мероприятий, которые придали импульс углублению тюркской интеграции. В Астане прошли V Всемирные игры кочевников, которые ознакомили мир с цивилизацией Великой степи. Историческим событием можно назвать утверждение единого варианта тюркского алфавита", - добавил Глава государства.

Он напомнил, что принято решение о назначении постоянных представителей в Организации тюркских государств, а также расширились связи в сферах торговли и экономики, энергетики, финансов и инвестиций.

"Эффективно осуществляет свою деятельность Тюркский инвестиционный фонд. Все эти важные шаги укрепят тюркскую интеграцию. Мы высоко оцениваем результаты саммитов Организации тюркских государств и уделяем большое внимание качественной реализации достигнутых договоренностей. Недавняя неформальная встреча глав государств в Венгрии была продуктивной. Казахстан неизменно заинтересован в продолжении этой позитивной тенденции. В этой связи я предложил провести следующий саммит в священном Туркестане", - отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Токаев также остановился на комплексных политических и социально-экономических реформах, реализованных в Казахстане за последние годы.

"На всенародном референдуме были одобрены поправки в Конституцию, осуществлен переход на новую систему, основанную на принципе "Сильный Президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Президентское правление ограничено одним семилетним сроком. Расширены полномочия парламента, возросла ответственность правительства. Усовершенствована система защиты прав человека. Создан Конституционный суд.

Началось глубокое обновление местного самоуправления. С этого года все районные акимы страны будут избираться населением напрямую. 90 процентов депутатов областных и районных маслихатов избираются по одномандатным округам, то есть прямым голосованием. Таких масштабных изменений в общественно-политической жизни нашей страны еще не было", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства назвал конечной целью строительство Справедливого Казахстана, основанного на принципе "Закон и Порядок".

"Неотъемлемой частью этой идеи является реализация концепции "Таза Қазақстан". Она направлена не просто на обеспечение чистоты, но и на обновление образа жизни и ценностей нашего народа. Во время встреч с населением, особенно с молодежью, я всегда говорю, что будущее нашей страны - в руках подрастающего поколения. И это действительно так. Поэтому призываю молодежь быть сознательной, умной, открытой, светской и ответственной", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев также проинформировал участников встречи об основных направлениях экономических преобразований в Казахстане.

"В 2024 году ВВП нашей страны достиг 290 млрд долларов, а в пересчете на душу населения этот показатель составил 14 тыс. долларов. Однако нам предстоит решить еще немало проблем, для чего предпринимается целый ряд конкретных мер.

В настоящее время ведется активная работа по реализации крупных инфраструктурных проектов, масштабной цифровизации, внедрению искусственного интеллекта, комплексной поддержке сельского хозяйства, повышению потенциала транспортно-логистической сферы. В этом году ожидается рост экономики более чем на 5 процентов. Для достижения этих целей очень важно укреплять эффективное сотрудничество с тюркскими странами", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что полностью поддерживает инициативу о проведении в Астане заседания ТюркПА на тему "Turktime: роль парламентской дипломатии". По его словам, в условиях современных вызовов особенно важно укреплять взаимодействие.

"Казахстан придает особое значение межпарламентским связям между братскими странами и народной дипломатии. Можно констатировать, что парламентская ассамблея тюркских государств - авторитетная международная организация и уникальная структура, позволяющая углублять наше сотрудничество. Ваша совместная работа в рамках Организации имеет большое значение", - подчеркнул он.

В завершение своего выступления президент отметил, что данная встреча еще раз наглядно продемонстрировала общность целей, важность сохранения и укрепления единства стран тюркского мира.

"Казахстан полностью поддерживает парламентскую дипломатию тюркских государств. В согласии мы благополучно преодолеем эти неспокойные времена и дадим большой импульс развитию наших экономик", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в мае этого года Касым-Жомарт Токаев прибыл в Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.

После этого Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На встрече был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам прошлогодних переговоров на высшем уровне, включая совместные проекты в сферах энергетики, торговли и инвестиций.

Кроме того, ведущий и автор проекта "President" Адиль Балтабаев поделился кадрами разговора Касым-Жомарта Токаева и Виктора Орбана в саду. На них видно, как политики ведут оживленную беседу во время прогулки.

О чем говорил Токаев на неформальном саммите Организации тюркских государств, можно прочитать тут.