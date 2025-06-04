Токаев поздравил нового президента Кореи с избранием на пост

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Ли Чжэ Мена с избранием на пост президента Республики Корея, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства подтвердил готовность прилагать усилия для активизации расширенного стратегического партнерства между двумя странами и дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мену успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному корейскому народу – благополучия и процветания.

Напомним, на внеочередных президентских выборах в Южной Корее одержал победу кандидат от оппозиционной либеральной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мен

Отметим, выборы президента прошли в Южной Корее вчера, 3 июня. Вместе с Ли Чжэ Меном на пост главы государства претендовал Ким Мун Су из консервативной Партии власти народа (ПВН).

Стоит добавить, что предыдущий президент Южной Кореи Юн Сок Ель был отстранен от должности после неудачной попытки ввести военное положение в стране в декабре прошлого года. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".