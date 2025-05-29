"Мы обсуждали это с Путиным": Токаев о транспортировке нефти через КТК

Токаев дал большое интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. В беседе президент ответил на вопрос по альтернативным маршрутам транспортировки казахстанской нефти. Перевод приводит МИА Казинформ.

Корреспондент Al Jazeera отметил, что в прошлом году агентство S&P Global заявило, что около 80% казахстанской нефти поступает через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Россию. В связи с этим у Токаева спросили, считает ли он, что это нужно изменить.

"Мы должны помнить, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, нашим непосредственным соседом и союзником. У нас с Россией самая протяженная граница в мире. Кроме того, мы рассчитываем на Россию как на нашего стратегического партнера, и в особенности мы рассчитываем на КТК. На днях у меня был телефонный разговор с Президентом Путиным, и, признаюсь, мы обсуждали вопросы, связанные с КТК. Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его пределы", - ответил президент.

Токаева также спросили, какое влияние имеет ситуация в Украине на возможности отправлять нефть в Европу по КТК.

"Безусловно, мы учитываем происходящее в Украине и то, какое влияние военный конфликт между Россией и Украиной оказывает на наши стратегические планы в сфере природных ресурсов и их экспорта на международный рынок. В то же время мы твердо верим в стратегическое партнерство с Россией. Однако это не означает, что мы сосредоточены только на одном транспортном звене или маршруте. Именно поэтому Вы абсолютно правы, упоминая трубопровод Баку-Джейхан, Средний коридор и другие маршруты. Но если говорить об объемах транспортировки или экспорта нефти за границу, приоритет все же отдается и должен быть отдан КТК", - отметил Токаев.

Напомним, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) - нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.

Отметим, в середине февраля в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

После этого в Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, а прием осуществляется в штатном режиме.

18 февраля в Минэнерго Казахстана сделали новое заявление касательно ситуации на объекте Каспийского Трубопроводного Консорциума. Как уточнили в ведомстве, ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется согласно графику.