Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Мы обсуждали это с Путиным": Токаев о транспортировке нефти через КТК

Опубликовано:

Интервью Токаева катарскому телеканалу
Интервью. Скриншот из видео: youtube.com/Al Jazeera English

Токаев дал большое интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. В беседе президент ответил на вопрос по альтернативным маршрутам транспортировки казахстанской нефти. Перевод приводит МИА Казинформ.

Корреспондент Al Jazeera отметил, что в прошлом году агентство S&P Global заявило, что около 80% казахстанской нефти поступает через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Россию. В связи с этим у Токаева спросили, считает ли он, что это нужно изменить.

"Мы должны помнить, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, нашим непосредственным соседом и союзником. У нас с Россией самая протяженная граница в мире. Кроме того, мы рассчитываем на Россию как на нашего стратегического партнера, и в особенности мы рассчитываем на КТК. На днях у меня был телефонный разговор с Президентом Путиным, и, признаюсь, мы обсуждали вопросы, связанные с КТК. Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его пределы", - ответил президент.

Токаева также спросили, какое влияние имеет ситуация в Украине на возможности отправлять нефть в Европу по КТК.

"Безусловно, мы учитываем происходящее в Украине и то, какое влияние военный конфликт между Россией и Украиной оказывает на наши стратегические планы в сфере природных ресурсов и их экспорта на международный рынок. В то же время мы твердо верим в стратегическое партнерство с Россией. Однако это не означает, что мы сосредоточены только на одном транспортном звене или маршруте. Именно поэтому Вы абсолютно правы, упоминая трубопровод Баку-Джейхан, Средний коридор и другие маршруты. Но если говорить об объемах транспортировки или экспорта нефти за границу, приоритет все же отдается и должен быть отдан КТК", - отметил Токаев.

Напомним, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) - нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.

Отметим, в середине февраля в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

После этого в Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, а прием осуществляется в штатном режиме.

18 февраля в Минэнерго Казахстана сделали новое заявление касательно ситуации на объекте Каспийского Трубопроводного Консорциума. Как уточнили в ведомстве, ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется согласно графику.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2250408-my-obsuzhdali-eto-s-putinym-tokaev-o-transportirovke-nefti-cherez-ktk/