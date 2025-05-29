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Токаев встретился с экс-генсеком ООН Пан Ги Муном в Астане

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Касым-Жомарт Токаев и Пан Ги Мун
Касым-Жомарт Токаев и Пан Ги Мун. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя Глобального института зеленого роста Пан Ги Муна, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В рамках Международного форума Астана президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Глобального института зеленого роста, 8-м Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.

Глава нашего государства выразил благодарность Институту за экспертную поддержку в разработке Стратегии углеродной нейтральности Казахстана и участие в программе экологического восстановления высохшего дна Аральского моря.

Пан Ги Мун высказался в поддержку усилий Казахстана в области устойчивого развития и подчеркнул важность расширения сотрудничества для реализации глобальных экологических инициатив.

Как сообщается на сайте форума, Astana International Forum, или Международный форум Астана, представляет собой площадку для глобального диалога и сотрудничества.

Форум объединяет ведущих спикеров из правительств, международных организаций, предприятий и академических учреждений для участия в новаторских дискуссиях и выработки практических решений наших самых насущных глобальных проблем.

В этом году AIF расширяет сферу своего внимания, охватывая широкий круг вопросов, включая энергетическую безопасность, борьбу с изменением климата, геополитическое сотрудничество, международную торговлю, технологические инновации и устойчивое развитие, что отражает взаимосвязанный характер сегодняшнего мирового ландшафта и необходимость совместных межсекторальных подходов.

Напомним, сегодня бывший Генеральный секретарь ООН и председатель Глобального института зеленого роста Пан Ги Мун поприветствовал участников Astana International Forum на казахском языке.

Добавим, в прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил встречу с 8-м Генсеком ООН, председателем Боаоского азиатского форума, президентом Ассамблеи Глобального института зеленого роста Пан Ги Муном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2250318-tokaev-vstretilsya-s-eks-gensekom-oon-pan-gi-munom-v-astane/