На казахском приветствовал Пан Ги Мун участников форума в Астане (видео)

Бывший Генеральный секретарь ООН и председатель Глобального института зеленого роста Пан Ги Мун поприветствовал участников Astana International Forum на казахском языке, передает NUR.KZ.

Как сообщает Telegram-канал Борт №1, сегодня в Астане бывший Генеральный секретарь ООН и председатель Глобального института зеленого роста Пан Ги Мун поприветствовал участников Astana International Forum на казахском языке.

На опубликованном видео слышно, как, поздоровавшись сначала на английском, Пан Ги Мун добавляет "Қайырлы таң!" - слушатели форума аплодируют.

Добавим, в прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил встречу с 8-м Генсеком ООН, председателем Боаоского азиатского форума, президентом Ассамблеи Глобального института зеленого роста Пан Ги Муном.

А сегодня Токаев во время выступления на международном экономическом форуме "Астана" высказался о войнах в мире, и сообщил, что наша страна поддерживает расширение Совбеза ООН.

Также во время форума Токаев заявил, что во время форума возлагает большие надежды на плодотворный обмен мнениями по вопросам мировой экономики, регионального сотрудничества и другим актуальным проблемам международной повестки дня.

Добавим, как сообщается на сайте форума, Astana International Forum, или Международный форум Астана, представляет собой площадку для глобального диалога и сотрудничества.

Форум объединяет ведущих спикеров из правительств, международных организаций, предприятий и академических учреждений для участия в новаторских дискуссиях и выработки практических решений наших самых насущных глобальных проблем.

В этом году AIF расширяет сферу своего внимания, охватывая широкий круг вопросов, включая энергетическую безопасность, борьбу с изменением климата, геополитическое сотрудничество, международную торговлю, технологические инновации и устойчивое развитие, что отражает взаимосвязанный характер сегодняшнего мирового ландшафта и необходимость совместных межсекторальных подходов.

Напомним, ранее астанчан предупреждали, что из-за форума движение по ряду улиц столицы будет ограничено.