Токаев направил телеграмму Алиеву

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем независимости.

"Отрадно, что на основе многовековой дружбы казахско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе подлинного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, совместными усилиями мы приумножим наши достижения, обеспечив вывод многогранного межгосударственного сотрудничества на новые высоты", – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – благополучия и процветания.

Как пишет РБК, День независимости Азербайджана традиционно отмечается 28 мая. В этот день в 1918 году Временный национальный совет мусульман Закавказья провозгласил создание Азербайджанской демократической республики.

Государство просуществовало 23 месяца, до 28 апреля 1920 года. Тогда АДР свергли большевики, была провозглашена Азербайджанская Социалистическая Советская Республика, которая вошла в состав СССР.

После распада СССР в 1991 году Азербайджан вновь объявил о своей независимости.

Напомним, 24 мая Токаев тоже направлял телеграмму главе Азербайджана. Тогда казахстанский лидер поздравлял коллегу с 20-летием союзнических отношениях между Казахстаном и Азербайджаном.

"Уверен, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства и союзничества, реализуем огромный потенциал двустороннего сотрудничества на благо наших народов", – отмечал Токаев.