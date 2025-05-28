Токаев провел телефонный разговор с Путиным
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Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.
Подчеркнуто динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
В апреле сообщалось, что состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным. Президенты тогда обсудили ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне, отметив поступательное развитие казахско-российского многогранного сотрудничества.
До этого Касым-Жомарт Токаев говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным в марте текущего года. Тогда президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.
До этого Токаев принял заместителя председателя правительства России Александра Новака, который передал президенту Казахстана привет от Владимира Путина. Также отметим, что в ноябре прошлого года российский лидер совершил официальный визит в Казахстан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2248575-tokaev-provel-telefonnyy-razgovor-s-putinym/