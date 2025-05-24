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Токаев поздравил Алиева с 20-летием союзнических отношений

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Токаев и Алиев
Токаев и Алиев в резиденции Гянджлик. Фото: Акорда

Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 20-летия со дня подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

"Этот исторический документ, охватывающий ключевые сферы сотрудничества между нашими странами, ознаменовал важную веху в развитии казахско-азербайджанских отношений и заложил прочный фундамент для укрепления взаимодействия по многим направлениям.

Уверен, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства и союзничества, реализуем огромный потенциал двустороннего сотрудничества на благо наших народов", – говорится в поздравительном послании.

На официальном сайте посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике сообщается, что дипломатические отношения между странами установлены 27 августа 1992 года.

Казахстанско-азербайджанские отношения развиваются в соответствии с договором о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, подписанным по итогам официального визита Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Баку в мае 2005 года.

Согласно документу, Казахстан и Азербайджан сотрудничают в политической, экономической, научно-технической, экологической, информационной, гуманитарной, культурной и других областях.

Напомним, в прошлом году состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Азербайджана - Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы.

В августе того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев посещал Астану - он принял участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Ранее Акорда публиковала кадры с неформальной встречи глав государств за ужином.

Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Азербайджан. Политолог, эксперт Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана Мурад Шамилов прокомментировал в интервью NUR.KZ визит казахстанского лидера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2248398-tokaev-pozdravil-alieva-s-20-letiem-soyuznicheskih-otnosheniy/