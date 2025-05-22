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Въезд в Узбекистан планируют упростить для граждан Казахстана

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Мавзолей в Самарканде
Мавзолей в Самарканде. Иллюстративное фото: Ibrahim Erikan/Anadolu Agency/Getty Images

Узбекистан рассматривает возможность въезда для граждан Казахстана на срок до 30 дней по внутреннему документу или ID-карте, передает NUR.KZ со ссылкой на Gazeta.uz.

Как сообщает издание, опубликован соответствующий указ президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. В документе указано, что Узбекистан рассматривает возможность въезда граждан России, Казахстана и Азербайджана на срок до 30 дней по внутреннему документу или ID-карте, для детей - по киндер-паспорту.

Отмечается, что указ преследует цель "кардинально увеличить поток туристов в страну". Сообщается, что министерство внутренних дел должно начать переговоры с тремя странами,в том числе с Казахстаном, в трехмесячный срок.

Напомним, в ноябре прошлого года мы писали, что Узбекистан планирует упростить пересечение границ с Казахстаном и Таджикистаном. Для этого будут введены специальные ID-карты.

В феврале 2024 года Казахстан и Узбекистан увеличили взаимный срок пребывания своих граждан на территории соседней страны без регистрации с 5 до 30 дней. А в марте 2023 года Казахстан и Узбекистан завершили процесс демаркации государственной границы.

Добавим, что согласно информации с официального сайта посольства Казахстана в Узбекистане, дипломатические отношения между странами были установлены 23 ноября 1992 года. В 1993 году взаимно были открыты посольства обоих государств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2247741-vezd-v-uzbekistan-planiruyut-uprostit-dlya-grazhdan-kazahstana/