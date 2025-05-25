Токаев поздравил короля Иордании с национальным праздником страны

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Королю Иордании, поздравив с Днем независимости страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости.

Глава государства подчеркнул, что конструктивное сотрудничество между Казахстаном и Иорданией крепнет с каждым годом. В поздравительной телеграмме также высказана высокая оценка личного вклада Короля во всестороннее развитие двусторонних отношений.

Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Абдалле II бен аль-Хусейну успехов в его ответственной деятельности, а народу Иордании – благополучия и процветания.

Напомним, в феврале этого года Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданское Хашимитское Королевство.

В международном аэропорту имени Королевы Алии главу нашего государства встретили принц Али бен аль-Хусейн и премьер-министр Иордании Джафар Хасан.

Позже Акорда сообщала, что Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния. В честь высокого гостя на площади перед дворцом был выстроен почетный караул. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Казахстана и Иордании. ️После рапорта начальника роты почетного караула главы государств направились в зал переговоров.

Также президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн приняли Совместное заявление, а также между странами подписаны ряд документов и меморандумов.

Мы также писали, что Токаев тогда вручил королю Иордании высшую госнаграду Казахстана.