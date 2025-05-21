В МИД высказались о казахстанках, отбывающих пожизненный срок в Ираке

Вице-министр иностранных дел Акан Рахметуллин в кулуарах мажилиса прокомментировал положение шести казахстанок, которые находятся в иракской тюрьме, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вопрос сложный, с точки зрения ситуации. У нас, к сожалению, с Ираком нет договора о взаимной паровой помощи и выдаче (а также экстрадиции - Ред.). Сейчас он только прорабатывается. Мы подготовили проект и направили иракской стороне. Он у них находится на рассмотрении", - сообщил Акан Рахметуллин.

При этом он напомнил, что по законодательству Ирана, люди, обвиненные в терроризме либо пособничестве терроризму, приговариваются как минимум к пожизненному заключению.

"С иранской стороной работаем, мы понимаем, что ситуация сложная. Они там достаточно давно находятся. Но именно из-за отсутствия такого документа, которые регулирует вопросы выдачи, он немного задерживает процесс, но работа продолжается.

Поэтому я бы попросил не думать, что мы ничего не делаем, вы все в курсе, мы понимаем, что это человеческие жизни, человеческая судьба. Работа идет, наши дипломаты активно прорабатывают с иракской стороной в Багдаде", - резюмировал он.

Отметим, что еще два года назад в МИД сообщали, что в тюрьме Ирака отбывают пожизненное наказание шесть граждан Казахстана, осужденных за участие в террористической организации ИГИЛ.

Тогда сообщалось, что они объявили голодовку и жалуются на несправедливые приговоры, необоснованное обвинение в терроризме и плохие условия содержания под стражей.

Представитель МИД Айбек Смадияров отмечал, что акция голодовки началась на фоне слухов по подписанию иранскими властями закона об амнистии.

"Согласно имеющейся информации, якобы, власти Ирака планируют подписать закон об амнистии лиц, совершивших преступления всех категорий. Следует отметить, что амнистированные лица должны отбыть треть срока своего наказания в этой стране", - говорил он.

В апреле текущего года в Генпрокуратуре изданию "Казинформ" сообщили, что сами осужденные вопрос об их передаче в Казахстан не ставили.