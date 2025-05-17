Кто из президентов позвонил Токаеву, чтобы поздравить с днем рождения

Состоялись телефонные разговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с лидерами ряда государств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом ОАЭ, шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.

"Руководители зарубежных государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелали ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана", - отметили в Акорде.

Также в пресс-службе президента сообщили, что в адрес Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и правительств, спикеров парламентов, представителей международных организаций и дипломатических миссий.

Поздравления на имя главы государства направили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Молдовы Майя Санду, президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие.

Свои добрые пожелания президенту также направили видные политические и общественные деятели, представители интеллигенции, граждане нашей страны.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.

Сегодня, 17 мая, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 72 года. Этот день рождения, как и предыдущие, глава государства праздновать не будет.

Ранее в пресс-службе президента сообщили, что никаких торжественных мероприятий в честь дня рождения главы Казахстана не планируется.

Недавно стало известно, что Касым-Жомарта Токаева сегодня телеграммами поздравили президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко.