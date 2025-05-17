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Лукашенко пожелал Токаеву доброго здоровья и новых свершений

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Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко
Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко. Фото: Акорда

Лидер Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт президента Беларуси.

"Благодаря Вашему умелому руководству дружественный Казахстан сегодня успешно решает ключевые задачи по обеспечению устойчивого экономического роста и комплексной модернизации политической системы. Еще более заметным становится вклад Астаны в реализацию международной повестки дня", - говорится в поздравлении.

Президент Беларуси отметил, что в Минске высоко ценят теплые отношения, сложившиеся между двумя странами, и придают особое значение их дальнейшему развитию.

"Уверен, принципы взаимного доверия и равноправия, присущие белорусско-казахстанскому многоформатному диалогу, будут и впредь служить надежным фундаментом для укрепления двустороннего партнерства", - подчеркнул президент.

Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву доброго здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма и новых свершений на благо Казахстана и его граждан.

Сегодня, 17 мая, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 72 года. Этот день рождения, как и предыдущие, глава государства праздновать не будет.

Ранее в пресс-службе президента сообщили, что никаких торжественных мероприятий в честь дня рождения главы Казахстана не планируется.

Касым-Жомарта Токаева сегодня поздравил президент России Владимир Путин. Он пожелал коллеге благополучия и успехов в государственной деятельности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2245944-lukashenko-pozhelal-tokaevu-dobrogo-zdorovya-i-novyh-sversheniy/