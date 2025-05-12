Токаев и Наследный принц Абу-Даби посетили "Этноаул" (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед посетили выставку "Этноаул", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян осмотрели выставку «Этноаул», посвященную многовековому культурному наследию казахского народа.

️Гости ознакомились с различными тематическими зонами, где были представлены традиционная одежда, ремесла, обряды, музыкальные инструменты и народные игры.

️Особое внимание было уделено охотничьему искусству и живописи, которые отражают глубокие исторические корни и духовные ценности казахского народа.

Отметим, накануне Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян прибыл с официальным визитом в Казахстан.

Как сообщили в кабмине, в рамках визита на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В ходе визита был подписан ряд документов. В Акорде прошла церемония обмена подписанными двусторонними документами.

Также сегодня президент Казахстана и Наследный принц Абу-Даби посетили школу-лицей № 84 имени шейха Халифы бен Заида аль Нахаяна. Вместе они осмотрели кабинет арабского языка. Учащиеся школы продемонстрировали высоким гостям свои познания в изучении арабского языка и литературы.