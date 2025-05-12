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Токаев и Наследный принц Абу-Даби посетили названную в честь шейха школу в Астане (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Халед бен Мухаммед бен Заида Аль Нахайян посетили школу в Астане
Касым-Жомарт Токаев и Халед бен Мухаммед бен Заида Аль Нахайян. Фото: Акорда

Президент Казахстана и Наследный принц Абу-Даби посетили школу-лицей № 84 имени шейха Халифы бен Заида аль Нахаяна, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Высоким гостям рассказали, что в настоящее время здесь обучаются 2800 детей, которым преподают 159 педагогов. В этом учебном году подготовлен проект "Цифровая школа" и ведется разделение предметов естественно-научного и математического цикла на 7 направлений – IT STEM, FAB LAB, робототехника, прикладная математика, биоинженерия, математическое моделирование, биохимия.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед осмотрели кабинет арабского языка. Учащиеся школы продемонстрировали высоким гостям свои познания в изучении арабского языка и литературы.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Ученики провели для президента Казахстана и Наследного принца Абу-Даби экскурсию по школьному музею, в котором организована выставка, посвященная дружбе и сотрудничеству двух стран. В экспозицию вошли книги, рассказывающие об истории арабского мира с древних времен до наших дней, образцы национальной одежды и исторические артефакты.

Отметим, накануне Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян прибыл с официальным визитом в Казахстан.

Как сообщили в кабмине, в рамках визита на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В ходе визита был подписан ряд документов. В Акорде прошла церемония обмена подписанными двусторонними документами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2244195-tokaev-i-naslednyy-princ-abu-dabi-posetili-nazvannuyu-v-chest-sheyha-shkolu-v-astane-foto/