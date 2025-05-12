Какие документы подписали стороны в ходе визита Наследного принца Абу-Даби в Казахстан (фото)

Ряд документов был подписан в рамках визита Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По завершении переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами:

Меморандум о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов; Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Объединенных Арабских Эмиратов; Соглашение о сотрудничестве по разработке проектов круглосуточного энергоснабжения до 500 МВт и системы хранения энергии до 2000 МВт в Республике Казахстан между АО «ФНБ "Самрук-Казына" и Masdar; Соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровой трансформации нефтегазовой отрасли Республики Казахстан между АО "ФНБ «Самрук-Казына" и AIQ; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "ФНБ «Самрук-Казына" и Abu Dhabi Commercial Bank; Соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Республике Казахстан между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Presight; Протокол между АО "НК "КазМунайГаз" и Abu Dhabi Ports Group в отношении развития сотрудничества по расширению торгового флота; Соглашение о стратегическом сотрудничестве по вопросам взаимодействия в области цифровизации нефтегазовой отрасли между АО "НК "QazaqGaz" и AIQ; Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Туркестанской области и Фондом развития Абу-Даби по финансированию и строительству Родильного дома имени шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Туркестане; Соглашение об инвестициях в развитие международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" г. Астаны и прилегающей территории между Министерством транспорта Республики Казахстан и Terminals Astana Airport Limited.

Кроме того, на церемонии было объявлено о ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции.

Отметим, накануне Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян прибыл с официальным визитом в Казахстан.

Как сообщили в кабмине, в рамках визита на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.