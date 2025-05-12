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Какие документы подписали стороны в ходе визита Наследного принца Абу-Даби в Казахстан (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Халед бен Мухаммед бен Заида Аль Нахайян
Касым-Жомарт Токаев и Халед бен Мухаммед бен Заида Аль Нахайян. Фото: Акорда

Ряд документов был подписан в рамках визита Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По завершении переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами:

  1. Меморандум о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов;
  2. Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Объединенных Арабских Эмиратов;
  3. Соглашение о сотрудничестве по разработке проектов круглосуточного энергоснабжения до 500 МВт и системы хранения энергии до 2000 МВт в Республике Казахстан между АО «ФНБ "Самрук-Казына" и Masdar;
  4. Соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровой трансформации нефтегазовой отрасли Республики Казахстан между АО "ФНБ «Самрук-Казына" и AIQ;
  5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "ФНБ «Самрук-Казына" и Abu Dhabi Commercial Bank;
  6. Соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Республике Казахстан между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Presight;
  7. Протокол между АО "НК "КазМунайГаз" и Abu Dhabi Ports Group в отношении развития сотрудничества по расширению торгового флота;
  8. Соглашение о стратегическом сотрудничестве по вопросам взаимодействия в области цифровизации нефтегазовой отрасли между АО "НК "QazaqGaz" и AIQ;
  9. Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Туркестанской области и Фондом развития Абу-Даби по финансированию и строительству Родильного дома имени шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Туркестане;
  10. Соглашение об инвестициях в развитие международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" г. Астаны и прилегающей территории между Министерством транспорта Республики Казахстан и Terminals Astana Airport Limited.

Кроме того, на церемонии было объявлено о ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции.

Отметим, накануне Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян прибыл с официальным визитом в Казахстан.

Как сообщили в кабмине, в рамках визита на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2244117-kakie-dokumenty-podpisali-storony-v-hode-vizita-naslednogo-princa-abu-dabi-v-kazahstan/