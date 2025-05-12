Какие документы подписали стороны в ходе визита Наследного принца Абу-Даби в Казахстан (фото)
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Ряд документов был подписан в рамках визита Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По завершении переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами:
- Меморандум о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов;
- Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Объединенных Арабских Эмиратов;
- Соглашение о сотрудничестве по разработке проектов круглосуточного энергоснабжения до 500 МВт и системы хранения энергии до 2000 МВт в Республике Казахстан между АО «ФНБ "Самрук-Казына" и Masdar;
- Соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровой трансформации нефтегазовой отрасли Республики Казахстан между АО "ФНБ «Самрук-Казына" и AIQ;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "ФНБ «Самрук-Казына" и Abu Dhabi Commercial Bank;
- Соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Республике Казахстан между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Presight;
- Протокол между АО "НК "КазМунайГаз" и Abu Dhabi Ports Group в отношении развития сотрудничества по расширению торгового флота;
- Соглашение о стратегическом сотрудничестве по вопросам взаимодействия в области цифровизации нефтегазовой отрасли между АО "НК "QazaqGaz" и AIQ;
- Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Туркестанской области и Фондом развития Абу-Даби по финансированию и строительству Родильного дома имени шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Туркестане;
- Соглашение об инвестициях в развитие международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" г. Астаны и прилегающей территории между Министерством транспорта Республики Казахстан и Terminals Astana Airport Limited.
Кроме того, на церемонии было объявлено о ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции.
Отметим, накануне Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян прибыл с официальным визитом в Казахстан.
Как сообщили в кабмине, в рамках визита на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2244117-kakie-dokumenty-podpisali-storony-v-hode-vizita-naslednogo-princa-abu-dabi-v-kazahstan/