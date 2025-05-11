Наследный принц Абу-Даби прилетел в Казахстан

Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян прибыл с официальным визитом в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Как сообщили в кабмине, в рамках визита на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Подчеркивается, что ОАЭ – ключевой торгово-экономический партнер Казахстана в арабском мире. Руководством двух государств принимаются совместные меры по увеличению товарооборота до 1 млрд долларов.

Напомним, в январе текущего года Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты для участия в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".

После этого главы Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов провели встречу, в ходе которой высказались о сотрудничестве двух стран.

Также сообщалось, что Токаев первым выступил на саммите "Неделя устойчивого развития" в Абу-Даби.