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Путин подарил Токаеву книгу о военных днях его отца и дяди

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Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву книгу "Боевой путь Кемеля Токаева и Касыма Болтаева", передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Борт №1".

Во время неформальной беседы президент России Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву книгу "Боевой путь Кемеля Токаева и Касыма Болтаева".

Биографическое издание посвящено хронике военных дней отца и дяди президента Казахстана, а также представлены архивные материалы.

Сообщается, что Касым Болтаев, родной дядя Касым-Жомарта Токаева, погиб в кровопролитной битве под Ржевом и был похоронен в братской могиле в селе Трубино.

Сегодня Путин также передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза.

При этом ранее министерство обороны России рассекретило уникальный документ о подвиге отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - Кемеля Токаева в годы войны. Тогда сообщалось, что Токаев-старший удостоен ордена Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года в Польше.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву, где примет участие в параде к 80-летию Победы, а также проведет несколько встреч.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы. Поздравительный текст опубликовала Акорда.

После этого сообщалось, что Токаев прибыл на Красную площадь для участия в военном параде, где его встретил Владимир Путин. А позже, в 12:00 по времени Астаны в Москве прошел парад Победы, где перед Токаевым прошли казахстанские "голубые береты" прошли.

Как прошел военный парад к 80-летию Победы в Москве, мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2243451-putin-podaril-tokaevu-knigu-o-voennyh-dnyah-ego-otca-i-dyadi/