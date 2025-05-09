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Токаев возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Москве (видео)

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Касым-Жомарт Токаев позложил цветы к могиле неизвестного солдата в Москве
Касым-Жомарт Токаев позложил цветы к могиле неизвестного солдата в Москве. Кадр из видео: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы. Поздравительный текст опубликовала Акорда.

Мы также писали, кто представит Казахстан на параде Победы в Москве.

После этого сообщалось, что Токаев прибыл на Красную площадь для участия в военном параде, где его встретил Владимир Путин. А позже, в 12:00 по времени Астаны в Москве прошел парад Победы, где перед Токаевым прошли казахстанские "голубые береты" прошли.

Как прошел военный парад к 80-летию Победы в Москве, мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2243403-tokaev-vozlozhil-cvety-k-mogile-neizvestnogo-soldata-v-moskve-foto/