Токаев с Путиным и Си Цзиньпином посетил концерт в Кремле (фото)
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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт, посвященный 80-й годовщине Великой Победы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев наряду с главами иностранных государств, участвующих в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы, посетил праздничный концерт в Большом Кремлевском дворце.
Отметим, до концерта Токаев лично побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпином. Кадры беседы двух лидеров публиковал Telegram-канал "Борт N1".
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву, где примет участие в параде к 80-летию Победы, а также проведет несколько встреч.
Ранее глава Казахстана уже встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и пригласил его в Казахстан. Кроме того, Токаев провел переговоры с главой Сербии Александром Вучичем.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2243289-tokaev-s-putinym-i-si-czinpinom-posetil-koncert-v-kremle-foto/