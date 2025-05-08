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Токаев с Путиным и Си Цзиньпином посетил концерт в Кремле (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев, Си Цзиньпин и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев, Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт, посвященный 80-й годовщине Великой Победы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев наряду с главами иностранных государств, участвующих в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы, посетил праздничный концерт в Большом Кремлевском дворце.

Концерт в Кремле
Концерт в Кремле. Фото: t.me/aqorda_resmi

Концерт в Кремле
Концерт в Кремле. Фото: t.me/aqorda_resmi

Концерт в Кремле
Концерт в Кремле. Фото: t.me/aqorda_resmi

Отметим, до концерта Токаев лично побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпином. Кадры беседы двух лидеров публиковал Telegram-канал "Борт N1".

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву, где примет участие в параде к 80-летию Победы, а также проведет несколько встреч.

Ранее глава Казахстана уже встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и пригласил его в Казахстан. Кроме того, Токаев провел переговоры с главой Сербии Александром Вучичем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2243289-tokaev-s-putinym-i-si-czinpinom-posetil-koncert-v-kremle-foto/